Concerto tributo a Jovanotti all' arena di Ravaldino sul palco arriva la Jovaband

La Jovaband, la band tributo a Jovanotti, arriva sul palco all’Arena Rocca di Caterina domenica 27 luglio. Un omaggio al grande Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti interpretato da Paolo Masi che insieme alla Jovaband, conosciuta grazie alla partecipazione al programma “Tali e quali Show” di Rai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: jovanotti - jovaband - tributo - arena

08/08 Jovaband - Jovanotti Tribute Band | Sound Explosion Tribano (PD) Vai su Facebook

Concerto tributo a Jovanotti all'arena di Ravaldino, sul palco arriva la Jovaband; Marghera Estate: i concerti dall'1 al 4 luglio; Marghera Estate 2025: il programma completo.

Jovanotti in concerto infiamma l’Arena Vitrifrigo: “Grazie per ... - Jovanotti apre la data zero alle 20,57 con la canzone del cartone “Conan il ragazzo del futuro”. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Jovanotti, Pesaro in pole position. Aggiunta nuova data all’Arena - Da oggi infatti, viste le tante richieste di biglietti, è stata aggiunta una data al suo avvio di tour "PalaJova 2025" che debutterà proprio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Lo riporta ilrestodelcarlino.it