Rimini, 25 luglio 2025 – C’è un punto della costa romagnola in cui il tramonto non segna la fine della giornata, ma l’inizio di qualcosa di più profondo. Non è solo un concerto, non è solo la sabbia sotto i piedi e il mare a pochi metri. È un’esperienza. È il Beky Bay di Bellaria Igea Marina, che anche quest’estate si trasforma in palcoscenico naturale di alcune delle serate musicali più attese della stagione. Si comincia stasera e non è un inizio timido. Sul palco dell’Heaven summer festival sale Shiva, tra i protagonisti assoluti della scena urban. I suoi testi sono spigoli e confessioni, cronaca e rabbia giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti al Beky Bay 2025: gli eventi da non perdere