Con sacchetti schermati e magneti rubano 2mila euro di vestiti all' outlet di Vicolungo

Avevano sacchetti schermati e magneti per evitare di far suonare i sensori, ma sono comunque stati beccati.Due cittadini peruviani di 42 e 30 anni sono stati arrestati all'outlet di Vicolungo dai carabinieri di Novara. I militari, che stavano svolgendo alcuni controlli nella zona, hanno sorpreso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

