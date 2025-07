Prato. Milano. Pesaro. Il Partito Democratico improvvisamente scopre di essere nell’ alleanza sbagliata, quella con il M5s, per difendersi politicamente dalle inchieste che si stanno abbattendo sulle amministrazioni pubbliche guidate dal centrosinistra. È quell’alleanza che non ammette avvisi di garanzia, prontamente scambiati per condanna in terzo grado di giudizio, che usa frammenti di conversazioni su WhatsApp pubblicati dai media per certificare il tasso di criminalitĂ delle persone coinvolte, che non vede l’ora di chiedere pubblica ammenda a chi governa quasi a prescindere, perchĂŠ guai non solo a commentare le sentenze ma pure le indagini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Con le inchieste il Pd scopre di essere nell’alleanza sbagliata