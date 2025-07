L a leggenda del Golf Happy Gilmore è tornato più divertente e collerico che mai in Un tipo imprevedibile 2, disponibile da oggi su Netflix. Il sequel del film del 1996 è una commedia che mantiene i toni demenziali delle origini, dimostrando che far ridere gli spettatori è un’arte in cui Adam Sandler eccelle. Nel cast ricompaiono gli stessi attori dell’originale come Ben Stiller e Christopher McDonald e, tra le new entry, il rapper Bad Bunny, Haley Joel Osment Bennie Safdie e Margaret Qualley. Adam Sandler a spasso per Milano col suo cane: autografi e selfie con i fan X Leggi anche › Adam Sandler, l’antidivo di Hollywood che ha conquistato tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con Adam Sandler, Ben Stiller e tante guest star è un omaggio al cinema di intrattenimento Anni 90