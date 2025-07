Comunità energetica Forza Italia | Importante coinvolgere San Mauro Mare e gli operatori economici

“Accogliamo con soddisfazione la nascita della Cer nel nostro territorio, riteniamo doverose alcune sottolineature al fine di poter ampliare la platea di possibili partecipanti. In occasione della serata organizzata per la presentazione del progetto avviato si è parlato poco o nulla di San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - comunità - energetica - forza

Cambiamento sociale, terzo settore e comunità inclusive: il sociologo Mauro Magatti ne ha parlato al Villaggio Mafalda - Il Villaggio Mafalda di Forlì ha ospitato martedì un seminario di approfondimento con il sociologo Mauro Magatti, tra i più autorevoli studiosi italiani delle dinamiche sociali contemporanee.

San Mauro, la comunità si prepara alla grande festa: al via la raccolta di foto per la mostra - La Parrocchia di San Mauro a Casoria ha dato ufficialmente il via ai preparativi per la tradizionale festa in onore del Santo Patrono, un appuntamento molto sentito dalla comunità locale.

Ieri ho preso parte ai lavori del Consiglio nazionale dell’ANCI, tenutosi a Napoli, insieme a tanti colleghi amministratori provenienti da ogni parte d’Italia. Ho voluto partecipare in presenza per dare voce con maggior forza, ancora una volta, alle istanze del nost Vai su Facebook

Comunità energetica, Forza Italia: Importante coinvolgere San Mauro Mare e gli operatori economici; Varese entra nella Comunità Energetica Rinnovabile Malpensa-Insubria; La forza di Fratello Sole: ecco la comunità energetica dei Carmelitani di Trento.