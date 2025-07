Comunicato Stampa | Una fame disperata di vita il racconto autobiografico di Laura Santi in un e-book gratuito

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi - (Arv) Venezia 22 lug. 2025 -   Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera unanime alla proposta di legge n.

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): ‚ÄúTre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti" - (Arv) Venezia 23 lug. 2025¬†- Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, il sentiero ‚ÄėTre campanili al vento', percorso ad anello di circa 25 chilometri che sale da Crespadoro, nell'alta Val di Chiampo, fino all'Osservatorio comunale di Marana, e ritorna a Crespadoro, attraversando pittoresche contrade e che, nella parte finale, corre lungo il torrente Chiampo.

COMUNICATO STAMPA Sabato 19 luglio ore 21.00 in piazza della Chiesa a Levico Terme (in caso di pioggia al Teatro Mons. Caproni) DANIELE MENCARELLI presenta ‚ÄúBRUCIA L‚ÄôORIGINE‚ÄĚ (Mondadori, 2024) In dialogo con GIORGIO ANTONIACOMI, gi√† d Vai su Facebook

