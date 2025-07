Comune ora sul pulito | senza garanzie il contratto salta e si riparte da zero

¬ęChi oggi si scatena al grido di ‚Äúve l‚Äôavevamo detto‚ÄĚ, lo fa da una comoda posizione di opposizione. Peccato che, quando era al governo della citt√† ‚Äď con lo stesso concessionario e lo stesso contratto in mano ‚Äď non abbia fatto nulla per sbloccare una situazione che tutti sapevano essere complessa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it