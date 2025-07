Completati i lavori post alluvione l' intervento più corposo in via Rubicone Destra | Non caliamo l' attenzione

Sono terminati i lavori di ricostruzione del territorio post- alluvione per quasi 700 mila euro di opere con le quali l’amministrazione comunale ha completato la messa in sicurezza della viabilità comunale nelle zone che hanno subito i danni dagli eventi del 2023 e dell’ottobre del 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

