Como Strefezza | La concorrenza è ancora maggiore ma questo rende tutto più stimolante

Gabriel Strefezza, ala offensiva del Como 1907, è stato premiato come miglior giocatore (MVP) nella gara inaugurale della Como Cup, tenutasi allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il riconoscimento, supportato dal brand S.Bernardo, ha sottolineato la prestazione eccezionale del

Calciomercato Como, quale sarà il futuro di Strefezza a fine stagione? Quella big volenterosa nell’acquistarlo - Calciomercato Como, quale sarà il futuro di Strefezza? Addio possibile con una big pronta a spendere addirittura 5 milioni di euro Uno dei giocatori che potrebbe abbandonare il calciomercato Como è sicuramente Strefezza: fantasista nella quale una big italiana ha chiesto informazioni molto importanti per acquistarlo nella sessione estiva di mercato considerando l’esperienza.

Sesta vittoria consecutiva per il Como: rimonta 3-1 sul Cagliari. A segno Caqueret, Strefezza e Cutrone - Como – Continua la serie di vittorie consecutive del Como, arrivata a quota sei dopo la vittoria contro il Cagliari per 3 a 1, una partita molto più complicata, di quello che dice il risultato, con i lariani andati sotto 1 a 0, dopo il gol di Adopo, con la solita calma e il possesso palla voluto da Fabregas, hanno ribaltato la partita, con le reti di Caqueret, Strefezza e Cutrone.

Como-Cagliari, le pagelle di CM: Strefezza alla Insigne, Cutrone un gol che vale 100. Piccoli, errore clamoroso. - Como-Cagliari 3-1 Como Reina 5: se i rossoblù passano in vantaggio la colpa è sua. Valle 5,5: dalle sue parti il Cagliari passa senza troppi.

Buona la prima per il Como di Cesc Fabregas: battuto il Lille in amichevole grazie al gol di Strefezza e alla doppietta di Azon

Strefezza: “La concorrenza? Spinge ad allenarsi e dare il meglio” - Gabriel Strefezza resterà un punto di riferimento del Como nonostante i numerosi talenti sbarcati in riva al lago grazie alla ricca proprietà indonesiana. Da calciolecce.it

Strefezza: "Più concorrenza nel ruolo, ma è stimolante" - Sulla concorrenza: " Ora per me è ancora maggiore: abbiamo tanti esterni in rosa, ma questo rende tutto più stimolante. Scrive fantacalcio.it