Como guida senza patente un' auto sprovvista di revisione | una ragazza denunciata

Una 27enne è stata denunciata dalla polizia locale di Como per aver guidato un'auto senza essere in possesso della patente. La giovane, già segnalata in passato per la stessa violazione, è stata fermata durante un controllo stradale grazie al sistema di lettura targhe in dotazione al Comando. Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

