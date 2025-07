Commento al Vangelo di oggi 25 luglio 2025 | Mt 20,20-28

Meditiamo il Vangelo del 25 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». San Giacomo, apostolo Dal Vangelo secondo Matteo Mt. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

