Comincia lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid | verrà rimossa anche l'altra scritta

Il cantiere si è aperto il 14 luglio ma oggi è cominciato lo smontaggio dell'insegna di Generali in cima alla torre Hadid, che lo scorso 30 giugno si è parzialmente staccata dalla struttura che la sorreggeva. I lavori continueranno per un po' di tempo e serviranno a rimuovere anche la seconda scritta, quella che non è ceduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: smontaggio - insegna - generali - torre

Insegna Generali pericolante sulla torre Hadid: avviato lo smontaggio della maxi insegna - Milano, 25 luglio 2025 – Come previsto e concordato con le autorità competenti, sono iniziate a Milano le operazione di smontaggio e di rimozione dei pannelli dell'insegna Generali sulla torre Hadid a Citylife.

? Insegna Generali pericolante sulla torre Hadid: avviato lo smontaggio della maxi insegna http://dlvr.it/TM6Wkh #Milano #TorreHadid #Generali #Citylife #Sicurezza Vai su X

milanoNobile. Current Joys · Fear. ? il momento del crollo dell'insegna Generali a Milano. . Nelle immagini dell’osservatorio meteo Arzaga si vede il momento esatto in cui l’insegna del grattacielo di Generali (Torre Hadid), a CityLife, si piega e si accascia su Vai su Facebook

Insegna Generali pericolante sulla torre Hadid: avviato lo smontaggio della maxi insegna; Comincia lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid: verrà rimossa anche l'altra scritta; Ora l'insegna di Generali si può smontare: potrebbero esserci degli indagati.

In corso lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid - Come previsto e concordato con le autorità competenti, sono iniziate a Milano le operazione di smontaggio e di rimozione dei pannelli dell'insegna Generali sulla torre Hadid a Citylife. Come scrive msn.com

Comincia lo smontaggio dell’insegna Generali sulla torre Hadid: verrà rimossa anche l’altra scritta - Il cantiere si è aperto il 14 luglio ma oggi è cominciato lo smontaggio dell'insegna di Generali in cima alla torre Hadid, che lo scorso 30 giugno si ... Riporta fanpage.it