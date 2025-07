Come sta Gregorio Paltrinieri doppio intervento a Sassuolo per il campione di nuoto

Sassuolo (Modena), 25 luglio 2025 – “Particolare” è l’aggettivo giusto per definire l’estate di Gregorio Paltrinieri, il campione azzurro che anche stavolta ha dimostrato di saper stringere i denti come pochi altri. Reduce dai Mondiali di nuoto di Singapore, dove nelle acque libere ha conquistato tre medaglie d’argento  – 10 km, 5 km e staffetta 4x1500 mista – ha dovuto fare i conti con problemi fisici tutt’altro che banali. In particolare uno cronico al gomito e un infortunio riportato proprio in gara al dito della mano sinistra. Per questo, dopo essere rientrato in Italia, il 29enne carpigiano ha preso una decisione inevitabile: fermarsi e risolvere i problemi con un intervento chirurgico doppio, eseguito all’ospedale di Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come sta Gregorio Paltrinieri, doppio intervento a Sassuolo per il campione di nuoto

