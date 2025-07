Come si chiameranno i nuovi supermercati Carrefour acquistati da NewPrincess?

La sorprendente acquisizione dei supermercati italiani oggi sotto il controllo di Carrefour sarà anche un'operazione nostalgia, dal momento che l'insegna tipica della catena francese di ipermercati verrà soppiantata nuovamente dallo storico marchio GS scomparso nel 2010. Nei giorni scorsi il gruppo NewPrinces ha concluso un accordo vincolante che lo porterà ad acquisire entro i prossimi tre anni il 100% di Carrefour Italia. L'importante investimento di circa un miliardo di euro siglato con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa coinvolge una rete di più di mille punti vendita distribuiti in sei regioni, soprattutto nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come si chiameranno i "nuovi" supermercati Carrefour acquistati da NewPrincess?

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

