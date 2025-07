Com’è morta Tv in lutto la vip trovata senza vita a casa | ora la terribile scoperta sulla causa del decesso

La notizia della morte improvvisa di una delle figure piĂą note del mondo della cucina televisiva aveva lasciato sgomenti fan e colleghi. Ritrovata priva di sensi nel suo appartamento di Brooklyn il 17 giugno scorso, la donna era stata soccorsa troppo tardi. Fin da subito, alcuni dettagli emersi dalla scena avevano alimentato dubbi e sospetti, tanto da spingere le autoritĂ a disporre un’ autopsia per chiarire le reali cause del decesso. I risultati sono stati svelati poco fa. Ma prima di vedere cosa è emerso., ricordiamo brevemente cosa era successo. A perdere la vita era stata Anne Burrell, 55 anni, celebre volto del Food Network, conosciuta per aver condotto trasmissioni di successo come Il Peggior Cuoco d’America e Secrets of a Restaurant Chef. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

