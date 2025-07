I contribuenti alle prese con il pagamento delle rate in scadenza il 31 luglio 2025 della Rottamazione quater, possono modificare il piano delle quote trimestrali, versando l’importo dovuto solo per alcune cartelle e avvisi contenuti nella Comunicazione di riammissione alla definizione agevolata di quest’anno. La possibilità concessa ai debitori fiscali, già decaduti in precedenza e riammessi in base alla nuova domanda presentata entro la fine di aprile scorso, è la medesima opzione del servizio ContiTu disponibile per i debitori delle 18 rate di Rottamazione quater che avevano presentato la domanda di definizione agevolata nel 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Come modificare le rate della Rottamazione 2025 ed evitare di pagare alcune cartelle