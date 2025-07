Come l’ho scoperto L’annuncio dall’ospedale dell’ex concorrente del Grande Fratello | pubblico spiazzato

Ha raccontato di aver vissuto due mesi difficili, segnati da paure, esami medici e momenti di riflessione. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di condividere la sua esperienza in una storia su Instagram, pubblicando anche una foto scattata in ospedale. Pur senza entrare nei dettagli, ha spiegato di essere finalmente fuori pericolo e di sentirsi profondamente cambiata. Tutto sarebbe cominciato con un sogno. Una persona a lei vicina l’avrebbe sognata e poi le avrebbe inviato un messaggio, suggerendole di sottoporsi a delle analisi del sangue. Un consiglio apparentemente casuale, che si è rivelato determinante: “Senza quel messaggio non avrei mai scoperto tante cose e non avrei agito in tempo”, ha scritto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ospedale - concorrente - fratello - scoperto

Incidente per Giulia Salemi a The Cage: la foto in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente - Nella puntata di The Cage di ieri sera Giulia Salemi è stata travolta da un concorrente e si è infortunata al ginocchio.

Isola dei Famosi,un altro concorrente finisce in ospedale: cos'è successo - L'attrice Loredana Cannata avrebbe riportato "conseguenze fisiche e psicologiche dell'incidente sott'acqua"

L’Isola dei Famosi, un altro concorrente ricoverato in ospedale dopo la finale: è il terzo, ma che succede? - Non c’è pace per gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. Dopo settimane di fame, sfide estreme e condizioni al limite, il reality continua a far parlare di sé… ma stavolta per motivi poco lusinghieri.

Ginevra Lamborghini dall'ospedale: Senza analisi non avrei agito in tempo. Sono stati due mesi lunghi; Ginevra Lamborghini in ospedale, giallo sulla malattia: «Una persona mi ha sognata e ha detto fai le analisi»; Ilaria Clemente mamma, è nato Aureliano: l'ex concorrente aveva scoperto al GF di essere incinta.

Ginevra Lamborghini dall’ospedale: “Senza analisi non avrei agito in tempo. Sono stati due mesi lunghi” - L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver vissuto due mesi difficili, “mai avrei pensato di vivere una cosa del genere ... Segnala fanpage.it

Ginevra Lamborghini in ospedale, giallo sulla malattia: «Una persona mi ha sognata e ha detto "fai le analisi", così ho scoperto che stavo male» - «Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all'improvviso in un percorso che ha portato ... msn.com scrive