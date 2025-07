Come funziona il Pos Pirata | può rubare i soldi dal conto senza bisogno del codice PIN

Una donna di 36 anni è stata trovata in possesso di un Pos Pirata durante una perquisizione a Sorrento, città metropolitana di Napoli. Secondo i primi rilievi dei carabinieri questo dispositivo sarebbe in grado di sottrarre cifre molto alte senza richiedere l'inserimento di un codice PIN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: codice - pirata - funziona - rubare

Basta avvicinarlo ad una borsa o una tasca dove si trova una carta di credito o un bancomat per attivarli e rubare i soldi dal conto corrente, senza digitare il pin I carabinieri hanno scoperto a Sorrento un Pos pirata, ad una turista sono stati sottratti circa 9mila e Vai su Facebook

Come funziona il Pos Pirata: può rubare i soldi dal conto senza bisogno del codice PIN; A Sorrento con un pos mobile pirata in borsa per rubare soldi; Software pirata: cosa si rischia a scaricare copie crack.