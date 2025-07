Come funziona AppLI l' app di intelligenza artificiale sviluppata dal ministero del Lavoro per aiutare i giovani a trovare un impiego

Si chiama AppLI ed è una piattaforma che analizza il curriculum, aiuta a sistemarlo e fa orientamento sulle offerte a cui candidarsi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come funziona AppLI, l'app di intelligenza artificiale sviluppata dal ministero del Lavoro per aiutare i giovani a trovare un impiego

Il ministero del Lavoro ha sviluppato una app di intelligenza artificiale per aiutare i giovani a trovare un impiego; Apple Intelligence, ecco come funziona e come si addestra l’Ai di Apple; Come funziona la nuova app di Adobe Firefly per generare video e immagini con l'AI.

