Com’è andata la tappa 19 del Tour de France 2025 Tra i due litiganti Arensman gode

La Plagne (Francia), 25 luglio 2025 - La tappa 19 del Tour de France 2025 parte con una novità bella grossa: a causa di un'epidemia bovina e di un segno di rispetto verso gli allevatori alle prese con un momento molto complicato, la frazione è stata accorciata e dai 129,9 km inizialmente previsti si passa ai 93,1 km nuovi da scalare, con 'soli' 3 GPM a dispetto dei 5 da programma. Come un po' da copione, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si controllano e così, sull'ultima salita di giornata, ne approfitta Thymen Arensman, che sulle Alpi firma il bis in questa Grande Boucle dopo aver già vinto a Superbagnères, sui Pirenei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Com’è andata la tappa 19 del Tour de France 2025. Tra i due litiganti, Arensman gode

Ce l’eravamo immaginata diversa questa dodicesima tappa del Tour de France 2025. È inutile nasconderlo. Ci aspettavamo un duello tra Pogacar e Vingegaard. È stata una dimostrazione d'assolutismo. In ogni caso non ci è andata male #TDF2025 Vai su X

BRIANÇON Domenica 20 luglio è andata in scena una nuova prova di Coppa del Mondo. Noemi Bouchard ha concluso la tappa francese di 14 km Vauban Mountain Trail come 6ª di categoria con il crono finale di 1h24’32’’ (9ª nel femminile). Nella gio Vai su Facebook

Tour de France 2025 | La visione di Primoz Roglic, il sole nella pioggia di Thymen Arensman - Thymen Arensman ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2025, l'ultima tra le Alpi. Scrive ilfoglio.it

LIVE Tour de France, 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato, si parte alle 14.30 - Percorso accorciato a 95 km in seguito a un'epidemia in un allevamento bovino sul percorso. Segnala gazzetta.it