Colpo per la Sviluppo Sud Catania | arriva lo schiacciatore francese Luka Basic

La Sviluppo Sud Catania piazza un colpo da novanta in vista della stagione 20252026: arriva lo schiacciatore francese Luka Basic, giocatore di spessore con un ricco curriculum alle spalle e una carriera di alto livello tra Francia e Italia.Nato a Rennes il 29 gennaio 1995, Basic porta in dote. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

