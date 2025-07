Colpo alla banda dei tir Inseguimento sull’A11 Restituiti i mezzi aziendali

Tempi duri per i ladri di mezzi pesanti. L’attività della polizia stradale di Pistoia e Montecatini ha permesso di recuperare due autocarri rubati, restituendoli ai legittimi proprietari e infliggendo un bel colpo a una banda specializzata nei furti di questa tipologia di mezzi in Toscana. L’intervento ha consentito di recuperare mezzi sottratti tra Prato e Serravalle Pistoiese. Tutto è cominciato il 18 luglio, quando il centro operativo della polizia stradale ha ricevuto una segnalazione riguardante un mezzo rubato poco prima nel comune di Prato. Una pattuglia della sottosezione di Montecatini, impegnata nella consueta attività di vigilanza sull’autostrada A11, si è messa sulle tracce del veicolo, intercettandolo nella zona dell’area di servizio di Serravalle Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo alla banda dei tir. Inseguimento sull’A11. Restituiti i mezzi aziendali

In questa notizia si parla di: mezzi - colpo - banda - inseguimento

Cronaca Aretina del 10.7.25 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -Assalti alle aziende orafe, catturato in Germania l'ultimo componente della banda... Vai su Facebook

Colpo alla banda dei tir. Inseguimento sull’A11. Restituiti i mezzi aziendali; Ceprano, banda dell'Audi mette a segno furto e fugge contromano in A1: è caccia all'uomo; Sventato un nuovo colpo in banca: ladri in azione a Zafferana.

Colpo alla banda dei tir. Inseguimento sull’A11. Restituiti i mezzi aziendali - L’indagine lampo della polizia stradale ha portato al recupero degli autocarri. lanazione.it scrive

Far west a Roma, una banda saccheggia un camper e la polizia spara per ... - Una pomeriggio da far west a Roma dove la polizia di Stato, per fermare una banda in fuga, ha dovuto esplodere colpi di pistola, ancora una volta. Come scrive romatoday.it