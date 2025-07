Colpito con un palo di metallo | indagato l' ex collega 21enne

Perugia (Assisi), 25 luglio 2025 - La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi a seguito di alcune indagini ha individuato un 21enne che, secondo le ricostruzioni, avrebbe preso parte ad un'aggressione ai danni di un suo ex collega, colpito con un palo di metallo, insieme ad una seconda persona ancora non identificata. Inizialmente la vittima, alla quale è stata assegnata una prognosi superiore ai quaranta giorni con possibili danni permanenti ancora in corso di valutazione, per ansia e timore di possibili ritorsioni ha deciso di non sporgere denuncia. Contro l'indagato, rintracciato attraverso l'analisi delle celle telefoniche, la testimonianza dell'offeso e di altre persone presenti, è stata avviata la procedura della misura cautelare che gli impone una distanza minima di 500 metri dallo stesso, con divieto di qualsiasi forma di comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpito con un palo di metallo: indagato l'ex collega 21enne

In questa notizia si parla di: colpito - palo - metallo - collega

