Colleferro RM controlli nella movida | due arresti e multe per oltre 5mila euro

Fermati una coppia per furto e un uomo destinatario di misura cautelare. Raffica di sanzioni stradali COLLEFERRO (RM) – Raffica di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro nelle zone della movida. In pochi giorni sono state arrestate tre persone e sanzionate numerose violazioni al Codice della Strada. In particolare, i militari del NORM hanno fermato una coppia di origini romene residente a Roma, sorpresa a rubare abiti per un valore di circa 2.000 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai negozi. I due sono stati processati per direttissima a Velletri: condannati a un anno con pena sospesa e allontanati per un anno da Valmontone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Colleferro (RM), controlli nella movida: due arresti e multe per oltre 5mila euro

Serata di controlli intensificati quella di venerdì a Colleferro, dove i Carabinieri della Compagnia locale, insieme ai militari delle Stazioni di Labico, Carpineto Romano, Montelanico e Valmontone, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

