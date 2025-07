Colleferro Controllo del territorio e della movida da parte dei Carabinieri Due arresti per furto a Valmontone Una denuncia a Colleferro Controllati 97 persone e 71 veicoli

COLLEFERRO VALMONTONE – Continuano senza sosta le attività dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro mirate al contrasto di ogni

Colleferro, controlli dei carabinieri: sette denunce per furti, droga e guida in stato di ebbrezza - Scoperti anche falsi documenti e refurtiva da un outlet di Valmontone. ROMA – Settimana intensa per i carabinieri della compagnia di Colleferro, che hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo del territorio lungo la via Casilina.

