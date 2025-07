Coldiretti la ' Notte Gialla' fa 5 | in piazza convegni cibo musica e animazione

Torna la ‘Notte Gialla’ di Coldiretti. Saranno la piazza Municipale e il palazzo comunale di Ferrara gli scenari della quinta edizione della manifestazione dell’associazione degli agricoltori. Un'occasione per salutare la città prima delle ferie estive e per dare l'opportunità a cittadini e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"Notte gialla" in piazza dei Frutti, il programma completo dell'evento di Coldiretti Padova - È nato in Veneto e proprio a Padova ha trovato subito i suoi follower: produttori, consumatori, ristoratori, esercenti.

Giovani agricoltori, Coldiretti: la notte gialla invade Montevarchi - Arezzo, 11 luglio 2025 – Giovani agricoltori, Coldiretti: la notte gialla invade Montevarchi Una festa di tutti e per tutti, la Notte gialla di Coldiretti ha invaso Montevarchi, così è andata in scena la 13° edizione di Agri Young.

#Jesolo – Arriva la "Notte Gialla" di Campagna Amica in piazza Milano Campagna Amica torna a Jesolo Lido, in piazza Milano, mercoledì, 23 Luglio, dalle 18 alle 24, con una manifestazione dedicata all'agricoltura organizzata da Coldiretti Venezia, con il patr

Tutto pronto per la "Notte Gialla" al Cinquale: musica, spettacoli e sapori del territorio per un grande evento estivo - Il Cinquale è pronto ad accendersi con i colori, i suoni e i sapori della "Notte Gialla", in programma venerdì 25 luglio dalle ore 18:00 alle 24:00.