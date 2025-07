Colazione al parco con Virginia Woolf in compagnia di Marta Perego

Marta Perego, giornalista, autrice e counselor filosofica, tra le voci piĂą apprezzate del nuovo giornalismo culturale italiano, sarĂ ospite sabato 26 luglio a Zelbio Cult. Protagonista di programmi televisivi dedicati alla cultura (come Adesso cinema su IRIS Mediaset, Effe come Festival su LaF e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: perego - marta - colazione - parco

Che serata meravigliosa ieri sera per la prima presentazione in esterna di @kindustria Eravate tantissim* e bellissim* ad ascoltare @marta_perego e il suo “Colazione al parco con Virginia Woolf” @vallardi_editore Stare insieme attorno ai libri crea occasioni s Vai su Facebook

"Colazione al parco con Virginia Woolf": Marta Perego venerdì a Senigallia racconta l'arte di innamorarsi dei libri https://ift.tt/5CZKlaM Vai su X

Colazione al parco con Virginia Woolf in compagnia di Marta Perego; Fano, Memorabilia 2025: un grande inizio con Marta Perego e la sua “Colazione al parco con Virginia Woolf”; Colazione al parco con Virginia Woolf di Marta Perego - Brossura - AUTORI COLLANA VARIA.

Colazione al parco con Virginia Woolf in compagnia di Marta Perego - Marta Perego, giornalista, autrice e counselor filosofica, tra le voci più apprezzate del nuovo giornalismo culturale italiano, sarà ospite sabato 26 luglio a Zelbio Cult. Lo riporta quicomo.it

A Zelbio Cult Marta Perego presenta 20 grandi romanzi che ci fanno stare bene - “Colazione al parco con Virginia Woolf” un viaggio tra venti romanzi indimenticabili, in compagnia di Marta Perego, per riscoprire il potere trasformativo della lettura e per raccontare come i grandi ... Segnala ciaocomo.it