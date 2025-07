Code chilometriche al Lisert e a Rabuiese | venerdì di passione alla vigilia del bollino rosso

Un venerdì di passione sulle strade in uscita da Trieste: segnalate lunghe code al valico di Rabuiese e, al momento, auto incolonnate per cinque chilometri prima della barriera del Lisert, in direzione Venezia. Una giornata, quella di oggi, 25 luglio, che precede l’ultimo fine settimana del mese. 🔗 Leggi su Triesteprima.it