Coca e hashish nell’auto soldi in tasca | arrestato pusher

Nascondeva in auto alcune dosi di cocaina, marijuana e hashish. Alla vista della polizia locale ha cercato di liberarsi della droga, ha abbassato il finestrino e lanciato le dosi sotto un'auto in sosta. Ma è stato inutile, gli agenti hanno notato quel gesto tanto rapido quando inutile, lo hanno fermato per un controllo e al termine della perquisizione personale e domiciliare lo hanno arrestato. A finire in manette un 24enne rhodense, italiano, incensurato. Il giovane stava percorrendo la via Dei Martiri alla guida del veicolo intestato a un'altra persona. Gli agenti gli hanno intimato l'alt e lui ha capito di essere nei guai: ha buttato via le dosi che aveva con sè pensando di non essere visto.

