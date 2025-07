CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 | arte umanità e futuro responsabile

Sabato 27 settembre, nella cornice solenne del Teatro alla Scala di Milano, i CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 celebreranno l’impegno della moda verso una visione più etica, innovativa e umanistica. Promossi da Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il sostegno del Comune di Milano, i premi riconoscono le realtà che, a livello italiano e internazionale, stanno riscrivendo il futuro del settore con coraggio e consapevolezza. Un laboratorio aperto: visione e responsabilità al centro del sistema moda. Non una semplice premiazione, ma un momento di riflessione collettiva: i CNMI Awards si pongono come osservatorio e catalizzatore di cambiamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

