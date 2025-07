Cna campanello d’allarme Meno ricavi e più costi

Bisogna svegliare la ’Bella addormentata’ nel bosco digitale. L’economia ravennate tiene ma dĂ segni di stanchezza e serve un nuovo dinamismo perchĂ© l’effetto del Pnrr, che sta tenendo a galla i conti della crescita zero virgola, a breve finirĂ . Senza contare il fardello dei dazi imposti da Trump. Non c’è grande ottimismo nel Rapporto TrendRa presentato ieri da Cna provinciale di Ravenna che fotografa l’andamento del 2024 ed estende lo sguardo sino al primo trimestre 2025. Un rapporto, come ha evidenziato Fabio Sbaraglia, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, che può aiutare l’amministrazione comunale "a indirizzare nella giusta via le politiche pubbliche di sviluppo e, se serve, a correggere il tiro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cna, campanello d’allarme. Meno ricavi e piĂą costi

In questa notizia si parla di: campanello - allarme - meno - ricavi

La prevenzione urologica e i rimedi naturali per vivere meglio: la minzione notturna è il primo campanello d’allarme - Molti pazienti maschi mi riferiscono che durante la notte sono costretti ad alzarsi frequentemente per la Minzione ( Pollachiuria = Minzione frequente) dalle 2 alle 3 volte e ciò crea un sonno intermittente con forte disagio.

Ambiente, Tiso (Accademia IC): “Overshoot Day, campanello d’allarme per generazioni future” - Il 6 maggio l’Italia ha esaurito le sue risorse naturali per il 2025: l’allarme dell’Overshoot Day rilancia la necessità urgente di un cambio di rotta verso sostenibilità e giustizia ambientale.

Gioco harry potter del 2024 su pc: un campanello d’allarme per hogwarts legacy 2 - Il mondo dei videogiochi legati all’universo di Harry Potter sta attirando grande attenzione, soprattutto in vista delle voci riguardanti un possibile sequel di Hogwarts Legacy con modalità multiplayer online.

Cna, campanello d’allarme. Meno ricavi e più costi; Wall Street chiude in calo dopo i verbali Fed: Nvidia brilla con ricavi record ma lancia l’allarme Cina; La cinese Byd supera Tesla: nel 2024 ricavi per oltre 100 miliardi di dollari.

Cna, campanello d’allarme. Meno ricavi e più costi - Unioncamere: "I dazi di Trump causeranno una perdita di almeno 70 milioni". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Blackout in Spagna, campanello d’allarme per tutti - la Nazione - Blackout in Spagna, campanello d’allarme per tutti Le invenzioni sono importanti, ma l’elettricità è, secondo noi, ... lanazione.it scrive