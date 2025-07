Clementino | Ho lasciato il superfluo per ritrovare me stesso

Il cantante parla alla vigilia del nuovo album. Si chiama Grande Anima ed è il nuovo album di Clementino in uscita domani con 15 brani realizzati con Gigi D’Alessio, Negrita, Settembre, Greg Rega, Calmo, Ugo Crepa e Ste. L’artista ne ha parlato a Corriere della Sera «Con Grande anima compio il mio primo grande giro di boa», spiega l’artista, rivelando lo stato d’animo che attraversa l’intero Lp. Nel brano Risveglio canta: «La paura dell’ignoto ci spinge alla follia».Ma cosa significa, esattamente?«Ho cercato di capire perchĂ© ero in mano a questa assurda follia per anni. Volevo sempre tanto, volevo sempre arrivare il piĂą lontano possibile, ho sempre inseguito il futuro e mai il presente. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Clementino: «Ho lasciato il superfluo per ritrovare me stesso»

