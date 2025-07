Classifica Tour de France 2025 | Pogacar padrone Vingegaard guadagna solo 2? Podio vicino per Lipowitz

La diciannovesima tappa del Tour de France è stata in parte ridisegnata a causa di un’epidemia veterinaria e il tracciato dell’attesissima frazione alpina si è rivelato un po’ piĂą morbido: soltanto 93 km da percorrere, soltanto il Col du Pr e il Cormet de Roseland da scalare prima dell’ arrivo in salita a La Plagne (19,4 km al 7,2% di pendenza media). Si trattava dell’ultima giornata di montagna alla Grande Boucle, ma purtroppo lo spettacolo non è stato spumeggiante. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Florian Lipowitz sono giunti insieme ai duecento metri dal traguardo, poi il danese ha cercato l’allungo ed è riuscito a mettere il naso davanti allo sloveno sulla linea dell’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

