Classifica FIMI Ultimo in testa negli album

Nuovi stravolgimenti nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 18 a giovedì 24 luglio 2025. Nei singoli, dopo aver lasciato il primato per una settimana ad Alfa, Anna si riprende la vetta con Désolée. Negli album, invece, sale alla #1 Ultimo Live Stadi 2024. Vediamo nel dettaglio. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian – Yakuza. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Ultimo in testa negli album

In questa notizia si parla di: classifica - fimi - negli - album

