Ciuffenna un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume

Inaugurato questa mattina il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna (Ar) recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi hanno percorso il.

Percorso lungo il Ciuffenna, venerdì 25 luglio inaugurazione del primo tratto - Arezzo, 24 luglio 2025 –  Percorso lungo il Ciuffenna, venerdì 25 luglio inaugurazione del primo tratto Venerdì 25 luglio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sarà a Loro Ciuffenna (Ar) insieme al sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi per l'inaugurazione del primo tratto del percorso di accesso al torrente Ciuffenna, realizzato grazie ad un progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione.

Giani stamani a Loro per inaugurare il primo tratto del percorso di accesso al fiume Ciuffenna - Arezzo, 25 luglio 2025 – Verrà inaugurato questa mattina il primo tratto del percorso di accesso al fiume Ciuffenna in via Pratomagno a Loro, un nuovo spazio pensato per valorizzare il rapporto tra la comunità e il suo corso d’acqua, rendendolo più fruibile e accessibile.

Ciuffenna, Giani e il sindaco Rossi si tuffano per inaugurare il percorso lungo il fiume - Inaugurato questa mattina il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna (Ar) recuperato grazie ad un progetto regionale ... gonews.it scrive

Loro, un tuffo simbolico con Giani e Rossi per rilanciare il rapporto con il fiume e inaugurarne un primo tratto di accesso - È stato inaugurato il primo tratto del nuovo percorso pedonale di accesso al fiume Ciuffenna, in via Pratomagno a Loro Ciuffenna. Come scrive valdarnopost.it