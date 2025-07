City Motors | Da sogno familiare a colosso Toyota

Quella di City Motors √® una storia intrisa di passione automobilistica, amicizie solide e un inconfondibile spirito imprenditoriale lombardo. Nata da un'intuizione di Massimo Mancini, fin da giovane innamorato delle auto, e dal supporto del padre Dario, l'azienda ha saputo trasformare un incrocio di "casualit√†" e "amore materno" in un percorso di crescita straordinario. Come Roland Barthes ricordava, le automobili sono davvero "oggetti magici", e la traiettoria di City Motors ne √® una chiara dimostrazione. Fondata nel 1999 come rivenditore Daewoo, la societ√† ha segnato un punto di svolta nel 2005 con l'acquisizione del marchio Chevrolet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

