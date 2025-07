Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Nel giorno in cui le ruspe hanno ufficialmente iniziato l’opera di demolizione e definitiva cancellazione del vecchio campo Volpe e soprattutto del PalaTulimieri che – vale la pena rammentarlo ai pochi meno attenti – era l’unica struttura “prossima” ad una specie di palasport in un capoluogo, forse l’unico d’Italia, a non avere un Palazzetto arriva anche il fatidico – o l’ennesimo – appuntamento con le grandi opere a cura dell’assessorato ai Plastici del Comune di Salerno. Che, tra le “vele” emiratine di Piazza della Concordia, un paio di fronti del mare e una manciata di PalaSalerno a un tanto al chilo, potrà vantare da oggi anche un altro Stadio Arechi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Città di plastica. E di plastici. Stavolta tocca a un altro “nuovo” Arechi