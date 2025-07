Cinque giorni da bollino nero Quasi 6 milioni di utenti attesi dal 26 luglio al 31 agosto

Quasi 6 milioni la stima dei transiti dal 26 luglio al 31 agosto: sono i dati stimati di Autostrade Alto Adriatico che nei primi sei mesi del 2025 ha rilevato attraversamenti della rete autostradale pari a 25 milioni 700 mila. «Se il trend verrà confermato sarà battuto il record degli oltre 52. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - quasi - luglio - agosto

Cariverona, addio Ancona: per cultura, sociale e restyling quasi due milioni in meno - ANCONA Il recupero alla Mole Vanvitelliana del Magazzino Tabacchi e la mostra Ecce Homo (750mila euro nel 2022), 1 milione sul sociale in cui il Comune di Ancona era capofila di una serie enti locali.

Il Conclave più social, quasi 2 milioni di interazioni il primo giorno - (Adnkronos) – Quasi due milioni di interazioni, emoticon, parole chiave, ma anche migliaia di nuovi follower per gli account del Vaticano.

Inter Barcellona da record anche in tv: quasi 8 milioni di spettatori tra Sky e TV8! Numeri da capogiro - di Redazione Inter Barcellona da record anche in tv: quasi 8 milioni di spettatori tra Sky e TV8! Numeri da capogiro: eccoli nel dettaglio.

A giugno quasi 2 milioni di presenze in Liguria (+3,29%) Un dato provvisorio ma già straordinario, che conferma la nostra regione come destinazione turistica d’eccellenza. ? Crescono Savona (+5,9%), Genova (+4,5%) e Imperia (+2,7%), mentre La Spezi Vai su Facebook

Cinque giorni da bollino nero. Quasi 6 milioni di utenti attesi dal 26 luglio al 31 agosto; Autostrade Alto Adriatico: «Da sabato a fine agosto attesi quasi 6 milioni di transiti»; Leo Messi e Refik Anadol, gol da quasi 2 milioni all’asta da Christie’s.

Primo esodo estivo, per fine luglio 6,4 milioni presenze - L'ultimo weekend di luglio segna l'inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 lugl ... Da msn.com

Esodo di luglio e agosto 2025, quando non partire per le vacanze. I giorni da bollino rosso e nero - L’estate 2025 vede confermato il consueto esodo estivo sulle strade italiane: quasi tutti i fine settimana da fine luglio a inizio settembre risultano da bollino rosso (traffico critico), con in parti ... Scrive informazione.it