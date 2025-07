Cinecittà | Antonio Saccone nominato presidente

Antonio Saccone è il nuovo presidente di Cinecittà SpA. La nomina è stata deliberata nel corso dell’Assemblea dei soci. “A lui vanno i complimenti dell’ad Cacciamani, insieme all’augurio di un proficuo lavoro comune per la crescita di Cinecittà e il costante sostegno a tutto l’Audiovisivo italiano”, si legge in un comunicato di Cinecittà. Approvato bilancio 2024, perdita 11,6 mln. L’Assemblea dei Soci di Cinecittà ha approvato il Bilancio 2024 e il Piano industriale 2025-2029. “In soli sei mesi, la nuova governance ha ridotto i costi di 5 milioni di euro e di conseguenza le perdite previste, e approvato anche il Piano Industriale 2025–2029”, fa sapere Cinecittà in un comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

