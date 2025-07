Cina | rapporto think tank illustra modello OPEN per tutela patrimonio culturale

Un rapporto che illustra il modello innovativo cinese per la tutela del patrimonio culturale e’ stato pubblicato oggi dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua. Secondo il rapporto, i concetti e le pratiche della Cina contemporanea in materia di tutela del patrimonio culturale sono meglio riassunti nel paradigma di innovazione “OPEN”, che sta per Originality Contribution, Prioritizing Protection, Enhancing Collaboration, and Necessary Guarantee (Contributo all’originalita’, priorita’ alla protezione, rafforzamento della collaborazione e garanzia necessaria”), secondo il rapporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

