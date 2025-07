Cina | rapporto think tank evidenzia approcci nazionali a tutela del patrimonio culturale

Un rapporto che evidenzia l’approccio innovativo della Cina alla tutela del patrimonio culturale e’ stato pubblicato oggi dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua. Il rapporto, intitolato “Nella gestione congiunta dei tesori della civilta’ umana: la filosofia e la pratica cinesi della protezione del patrimonio culturale nella nuova era”, esamina le pratiche di vita della Cina in materia di protezione ed eredita’ del patrimonio culturale. Il rapporto completo, composto da 23.000 caratteri cinesi, e’ stato pubblicato per i lettori di tutto il mondo attraverso siti, riviste e piattaforme di social media ed e’ disponibile sia in cinese che in inglese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rapporto think tank evidenzia approcci nazionali a tutela del patrimonio culturale

