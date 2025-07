Cina | rapporto assicurazione di base per vecchiaia copre +1,07 mld persone

Alla fine del 2024, piu’ di 1,07 miliardi di persone hanno goduto di una copertura assicurativa di base per la vecchiaia in Cina, con un aumento di 6,39 milioni rispetto all’anno precedente, hanno mostrato le ultime statistiche. Secondo un rapporto pubblicato congiuntamente dal ministero degli Affari Civili e dall’Ufficio del Comitato nazionale cinese per l’invecchiamento, anche il numero di partecipanti ai programmi di assicurazione di base per la vecchiaia in Cina, in termini di dipendenti urbani e dipendenti delle imprese, e’ aumentato rispetto alla fine dell’anno precedente. Secondo il rapporto, alla fine del 2024 la popolazione di eta’ pari o superiore a 60 anni aveva raggiunto i 310,3 milioni in Cina, pari al 22% della popolazione totale del Paese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

