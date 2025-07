Cina | i caratteri di Anyang un ponte sul mondo

In occasione dello SCO Media and Think Tank Summit, Anyang mette in mostra la sua tipica "cultura dei caratteri" attraverso le arti culturali e creative. L'antica scrittura diventa un ponte che collega Anyang al mondo e la Cina alla SCO. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma639594163959412025-07-25cina-i-caratteri-di-anyang-un-ponte-sul-mondo Agenzia Xinhua.

