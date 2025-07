Cina | Henan Zhengzhou ospita SCO Media and Think Tank Summit

Degli ospiti partecipano a un salone per giovani dello Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan, ieri 24 luglio 2025. Il vertice e' in corso dal 23 fino al 27 luglio a Zhengzhou. E' co-organizzato da Xinhua, dall'Accademia cinese delle scienze sociali e dal governo della provincia dello Henan, sotto la guida dell'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese. Degli ospiti partecipano a un forum del think tank dello Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan, ieri 24 luglio 2025.

