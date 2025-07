Cina | esploriamo crescita settore autobus elettrici a guida autonoma

Da dove provengono gli autobus su cui viaggiate ogni giorno? E quanto presto saranno tutti elettrici o addirittura senza conducente? A margine dello SCO Media and Think Tank Summit a Zhengzhou, nella Cina centrale, gli esperti sono stati invitati a visitare la Yutong Bus Co., uno dei principali produttori di autobus al mondo. Dopo aver visto le linee di assemblaggio e il sito di test su strada, ecco cosa hanno da dire sul futuro dei trasporti verdi e intelligenti! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639507663950762025-07-25cina-esploriamo-crescita-settore-autobus-elettrici-a-guida-autonoma Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: esploriamo crescita settore autobus elettrici, a guida autonoma

TEB-1: il test.

