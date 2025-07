Cina | cultura Yangshao in mostra a SCO Media and Think Tank Summit

Oggi 25 luglio si e’ tenuto a Zhengzhou lo SCO Media and Think Tank Summit. La mostra di Yangshao Wine “China Yangshao, Pottery Unites Huaxia” ha presentato la cultura Yangshao attraverso elementi in terracotta ed esposizioni di ceramiche. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639605563960552025-07-25cina-cultura-yangshao-in-mostra-a-sco-media-and-think-tank-summit Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

