Cina | China Shopping emerge come nuova mania tra turisti in arrivo

Niente visto e un rimborso fiscale? Due ottimi motivi per rilassarsi in Cina in questa torrida estate! Scoprite il “China Shopping”, una tendenza cool che permette ai viaggiatori di sfuggire al caldo esplorando le strade principali. Cosa cercano? Scopriamolo! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639503263950322025-07-25cina-china-shopping-emerge-come-nuova-mania-tra-turisti-in-arrivo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: “China Shopping” emerge come nuova mania tra turisti in arrivo

In questa notizia si parla di: cina - china - shopping - emerge

Cina: esploriamo settore XR a VRAR Expo China 2025 di Shanghai - Siete curiosi di sapere come sara’ il futuro? Se siete appassionati di realta’ virtuale, realta’ aumentata o semplicemente amate la tecnologia cool, la VRAR Expo China 2025 e’ la vostra occasione per vedere quanta strada e’ stata fatta e verso dove si sta andando.

Cina: al via China Int’l Bicycle Fair 2025 a Shanghai - Degli acquirenti giapponesi osservano gli oggetti esposti durante la China International Bicycle Fair 2025 a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 5 maggio 2025.

Cina: Xi partecipa a cerimonia apertura quarta riunione ministeriale China-CELAC Forum - Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura della quarta riunione ministeriale del China-CELAC (Comunita’ degli Stati latinoamericani e caraibici) Forum e pronuncia un discorso programmatico presso il Centro nazionale congressi della Cina a Pechino, capitale della Cina, oggi 13 maggio 2025.

Rame, porti, petrolio. La Cina fa shopping in Perù, senza badare troppo all’Amazzonia; Vero fenomeno in Cina, il live shopping emerge in Europa; Turismo e shopping: cinesi in crescita oltre i luoghi comuni.

Lo shopping in Cina non sposta Luxottica | MilanoFinanza News - A Milano il titolo di Luxottica si è mosso poco (+0,1% a 20,61 euro) nonostante il parere positivo espresso da banca ... milanofinanza.it scrive

Cina. Il giorno dei Single e dello shopping on line punta alla ... - Il giorno dei Single e dello shopping on line punta alla "prosperità comune" La stretta del governo cinese frena il più grande evento globale nel settore degli acquisti. Come scrive rainews.it