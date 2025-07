Una mostra speciale “Vita di Corte. La dinastia dei Savoia nell’Italia del XVIII secolo” e’ attualmente in corso a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong. La mostra e’ organizzata congiuntamente dal Museo del Guangdong, dalla Fondazione Torino Musei, da Palazzo Madama di Torino e da altre istituzioni. L’esposizione e’ in corso dal 15 luglio fino al 19 ottobre. L’esposizione presenta 166 reperti rari della Casa di Savoia, esposti per la prima volta in Cina, comprendenti monete, dipinti, mobili, abiti, porcellane, argenteria, ventagli e altre categorie. Divisa in tre capitoli tematici – “La citta’ nobile”, “Lo splendore reale” e “Dialoghi Oriente-Occidente” – la mostra offre un quadro vivido della vita aristocratica italiana del XVIII secolo, oltre a illustrare la popolare tendenza dello “stile cinese” in Europa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: artefatti dalla Casa di Savoia in mostra per la prima volta