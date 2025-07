Ciclovia Milano-Monaco l’assessore Terzi | Dalla Regione 10 milioni per la tratta bergamasca

Buone notizie per la ciclovia nazionale Milano–Monaco: in arrivo 10 milioni di euro da destinare prioritariamente alla realizzazione della tratta bergamasca, secondo quanto approvato dal Consiglio regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio. La Ciclovia Milano-Monaco di Baviera, con i suoi quasi 200 chilometri in Lombardia, collega la Lombardia alla Germania, attraversando diversi territori quali quelli del Lago di Endine, il Passo del Tonale e la Provincia Autonoma di Trento. Consente di connettere direttamente Milano con Bolzano e di proseguire verso Monaco di Baviera, usando il tracciato Venezia–Monaco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ciclovia Milano-Monaco, l’assessore Terzi: “Dalla Regione 10 milioni per la tratta bergamasca”

In questa notizia si parla di: ciclovia - milano - monaco - milioni

C'è una ciclovia che connette Milano con una città tedesca (e da oggi verrà testata) - Tre giorni in bicicletta per testare la ciclovia Milano-Monaco di Baviera nel tratto tra Bolzano e Milano.

Ciclovia Milano-Monaco di Baviera: un percorso tra siti archeologici, ville e parchi naturali. Al via il Bike Test - Milano, 6 giugno 2025 – “La Ciclovia Milano-Monaco di Baviera, con i suoi quasi 200 chilometri in Lombardia, favorirà la mobilità ciclistica rappresentando un elemento di richiamo importante, con la prospettiva di generare un indotto economico significativo per i territori coinvolti.

Ciclovia Milano-Monaco, l’assessore Terzi: “Dalla Regione 10 milioni per la tratta bergamasca”; C'è una ciclovia che connette Milano con una città tedesca (e da oggi verrà testata); Il Presidente a Bolzano per la presentazione della ciclovia Monaco - Milano.

Ciclovia Milano-Monaco passando per la Bergamasca: tre giorni in bici ... - Monaco di Baviera, con i suoi quasi 200 chilometri in Lombardia, favorirà la mobilità ciclistica rappresentando un elemento di richiamo importante, con la prospettiva di ... Segnala bergamo.corriere.it

Tre giorni in bici sul tratto italiano della Milano-Monaco - Una trentina di persone trascorreranno tre giorni in bicicletta, dal 6 all'8 giugno, per testare, da Bolzano a Milano, il tratto della della ciclovia Milano- ansa.it scrive